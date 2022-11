Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: 22-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 23:55 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Allemannenweg in Mötzingen auf zwei Männer aufmerksam, die sich beim Anblick der Polizei offensichtlich zu verstecken versuchten. Bei einer anschließenden Personenkontrolle verweigerten beide die Angabe der Personalien. Als einer der Männer die Örtlichkeit verlassen wollte und sich jeglichen Anweisungen der Beamten widersetzte, wurde er durch den 31-jährigen Polizeibeamten festgehalten. In der Folge versuchte sich der 22-jährige Mann loszureißen und stieß die 20-jährige Beamtin zur Seite. Hierauf sollten ihm Handschließen angelegt werden, wogegen er sich weiterhin wehrte, so dass er durch den Polizeibeamten zu Boden gebracht wurde. Hierbei zog sich der 31-jährige Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Die zweite männliche Person hatte sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernt. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fanden die Polizisten ein Personaldokument sowie Betäubungsmittel auf. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

