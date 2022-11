POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Donnerstag 13.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Dätzinger Straße in Lehenweiler ein. Dem Unbekannten gelang es auf den Balkon des Hauses zu steigen. Anschließend hebelte er die Balkontür auf und durchsuchte mehrere Räume. Ob ihm Diebesgut in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ...

