Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschädigter von zwei Tätern niedergeschlagen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagabend, den 11.09.2023, gegen 22:30 Uhr hielt sich der Geschädigte (46) in der Pauritzer Straße auf. Dort wurde er unvermittelt von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Kurz darauf rissen ihn Beide zu Boden und schlugen und traten auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Gabelenzstraße. Der 46-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Im Zuge der Ermittlungen konnten folgende Personenbeschreibungen bekannt gemacht werden:

Täter 1: - männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 1,80m groß - kurze blonde Haare - bekleidet mit einem T-Shirt mit einer schwarzen Sonne

Täter 2: - männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 1,80m groß

Die Polizei ermittelt und prüft in diesem Zusammenhang, ob der Tat eine politische Tatmotivation zugrunde liegt. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern nimmt die Altenburger Polizei (03447/ 4710) entgegen (Bezugsnummer: 0238739/2023). (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell