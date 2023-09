Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parteibüro beschmiert

Altenburg (ots)

Gößnitz. Unbekannte Täter brachten an der Fassade eines Parteibüros in der Zwickauer Straße einen gegen die Partei gerichteten Schriftzug mittels weißer Farbe an. Nach bisherigen Ermittlungen konnte die Tatzeit auf den 11.09.2023 zwischen 01:49 Uhr und 07:55 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer: 0237826/2023). (TM)

