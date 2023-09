LPI-G: Ruhestörung endet in Gewahrsamszelle

Altenburg (ots) - Altenburg: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Abend (10.09.2023), gegen 17:30 Uhr in die Wallstraße nach Altenburg aus. Dort kollidierte die Fahrerin (79) eines Pkw Ford zunächst mit einem Verkehrspoller und in der Folge mit der Mauer eines Hauses. Sowohl am Fahrzeug, als auch an dem Haus entstand Sachschaden. Die 79-jährige selbst kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. ...

mehr