POL-ST: Rheine, 77-Jähriger von unbekanntem Täter angegangen

Rheine (ots)

Ein 77-jähriger Mann aus Rheine wurde am Sonntag von einem Unbekannten attackiert. Der Rheinenser fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 12 bekam er eigenen Aussagen zufolge plötzlich von einem Unbekannten einen harten Schlag an den Hinterkopf. Danach griff der Mann in den Korb, der sich am Krankenfahrstuhl befindet. Da sich dort keine Wertsachen befanden, flüchtete der Mann ohne Beute. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1.80 bis 1.85 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, kurzes rotblondes Haar und trug ein beige/khaki gefärbtes, enges Hemd. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

