Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Restaurant im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße, Ecke Klappacher Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (18.6.) in das Visier eines noch unbekannten Täters. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 1.45 und 2 Uhr eingegrenzt. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hatte der ungebetene Gast die Scheibe einer Glaseingangstür eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumen verschafft. Weil daraufhin der Alarm auslöste, ließ er mutmaßlich von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete in den Wald. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Flüchtende wurde als schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Trainingsjacke mit Kapuze, eine kurze Hose und Sneaker. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten und Beamtinnen unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell