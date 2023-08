Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Straßenraub am Waldhügelsee

Rheine (ots)

Auf dem Geh- und Wanderweg östlich des Waldhügelsees hat es am Freitagnachmittag (04.08.23) einen versuchten Straßenraub gegeben. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen. Gegen 14.25 Uhr ging ein Notruf bei der Einsatzleitstelle der Kreispolizeibehörde ein. Zwei Frauen waren von einem unbekannten Täter angegriffen worden. Die Geschädigten - eine 27-Jährige und ihre 59-jährige Mutter - gingen im Bereich des Waldhügels spazieren. Als sie gegen 14.20 Uhr an einer Sitzbank auf der Ostseite des Sees vorbeikamen, stand ein unbekannter Täter unvermittelt von der Bank auf und trat von hinten an die 27-Jährige heran. Der Täter hielt die Frau gewaltsam fest. Diese konnte sich jedoch wehren. Im weiteren Gerangel stürzte die 27-Jährige. Auch die 59-Jährige wurde von dem Täter angegangen und zu Boden geworfen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Im Anschluss konnten die Geschädigten fliehen. Vom Parkplatz Waldhügel an der Catenhorner Straße verständigten sie die Polizei. Die Polizei fahndete nach dem Angreifer - jedoch ohne Erfolg. Die Frauen wurden ambulant medizinisch versorgt. Der Täter, der keine Beute machte, wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine auffällig korpulente Statur und kurze, schwarze Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug ein hellgraues T-Shirt und eine helle Hose. Außerdem trug er eine Brille mit einem dünnen, schwarzen Rahmen und führte einen Rucksack mit einem roten Muster mit sich. Die Polizei ermittelt zu diesem Delikt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell