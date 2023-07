POL-PDNR: Solarlampen entwendet

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde einem Gast am Campingplatz Bad Hönningen ein Klappfahrrad entwendet. Das Rad konnte am Donnerstagmittag von einer Zeugin an einem Haus im Markenweg aufgefunden werden. Nach Besichtigung konnte das Fahrrad der Eigentümerin übergeben werden. Die Polizei in Linz hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK ...

