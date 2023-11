POL-LIP: Lemgo. Korrektur Schule: Vandalismus am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium.

Lippe (ots) - Donnerstagnacht (02.11.2023) gegen 23:30 Uhr wurde ein Alarm in einem Elektrofachgeschäft in der Hoffmannstraße ausgelöst. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam über den Haupteingang einzudringen, wurden jedoch durch Sicherheitsmaßnahmen daran gehindert in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Täter entkamen unerkannt in unbekannte Richtung. Sie ...

