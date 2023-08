Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter brachen vergangenes Wochenende in ein Vereinsheim in der Betthovenstraße in Zella-Mehlis ein. Einen im Gebäude befindlichen Schlüsselbund nutzten die Eindringlinge um sämtliche Türen, Garagen und Schuppen zu öffnen. Was die Täter alles entwendeten, ist bislang nicht abschließend geklärt. Eine Bestandsaufnahme des Vereins soll Aufschluss geben. Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0225317 entgegen.

