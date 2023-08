LPI-SHL: Lack zerkratzt

Schleusingen (ots) - Montagmorgen (28.08.2023) stellten Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Am Sättel" in Schleusingen einen Einbruch fest. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände. Die Einbrecher machten sich an dort gelagerten Kabeltrommeln zu schaffen. Sie entwendeten etwa sieben bis acht Tonnen Kupferkabel im Wert von ca. 50.000 Euro. ...

mehr