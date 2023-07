POL-EU: Einbruch in Waschstraße

Bad Münstereifel (ots) - Am Sonntag (16. Juli) brannte gegen 19 Uhr in der Straße Große Bleiche in Bad Münstereifel eine Bauhütte aus Holz. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar. Es sind Ermittlungen hinsichtlich fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen worden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

