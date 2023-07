POL-EU: Brand einer Bauhütte

Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag (18. Juli) hebelten Unbekannte um 3.02 Uhr die Seitentüre eines Verbrauchermarktes in der Josef-Jonas-Straße in Bad Münstereifel auf. Im Markt wurde eine weitere Schiebetüre aufgebrochen. Die Unbekannten konnten bei dem Einbruch mehrere Zigaretten und Rasierklingen entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

