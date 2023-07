POL-AC: Größerer Polizeieinsatz in der Mefferdatisstraße

Aachen (ots) - Im Stadtteil Walheim hat es in der vergangenen Nacht (28.7.2023) gebrannt. Ein in einer Garage stehendes Fahrzeug brannte vollkommen aus. Gegen 3.45 Uhr war die Besitzerin des Wagens durch einen lauten Knall wach geworden und hatte gesehen, dass es aus der Garage qualmte. Sofort alarmierte sie Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. An der Fassade ...

