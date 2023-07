POL-AC: Rechte Graffitis auf dem jüdischen Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots) - Schon wieder haben es Unbekannte geschafft, einen älteren Menschen zu betrügen. Eine 89-jährige Frau verlor so eine sechsstellige Geld-Summe. Die Frau war am vergangenen Donnerstag angerufen worden. Am Telefon hatte ihr ein Mann die erfundene Geschichte über einen schweren Unfall ihrer Schwester und einer nun fälligen Kaution erzählt. Daraufhin war ...

mehr