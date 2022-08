Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 10.08.2022 brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen in der Sengwarder Straße auf und entwendeten zwei Fahrräder. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein neuwertiges E-Mountainbike der Marke Haibike und ein Kindermountainbike im Gesamtwert von 5.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen oder Wahrnehmungen der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

