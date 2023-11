Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - I-Bike-Fahrerin leicht verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagvormittag befuhr ein 85jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem PKW Ford die Kampstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Kampstraße/Hessenring beabsichtigte der Mann nach links in den Hessenring abzubiegen. Beim Abbiegevorgang über sah er eine 59-jährige Radfahrerin, die mit ihrem I-Bike die Kampstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Die Radfahrerin wurde durch den PKW des Unfallverursachers leicht berührt, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstanden leichte Schäden. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell