Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (05.11.2023) gegen 10:55 Uhr versuchten Unbekannte über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Lieth einzudringen. Die Täter brachen aus unbekannten Gründen die Tat ab und flüchteten ohne Beute. Zeugen, die während dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

