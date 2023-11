Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Brüntrup. Nach Schlag auf Oktoberfest schwer verletzt - Polizei bittet um Videos und Fotos.

Lippe (ots)

Bei einem Oktoberfest am 07.10.2023 in der Wehrener Straße kam es nach einem verbalen Streit zu einem gezielten Faustschlag eines 28-jährigen Blombergers gegen einen 42-jährigen Mann aus Steinheim, der schwer verletzt wurde. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen. Die Kriminalpolizei benötigt explizit jene Zeugen, die die Tat fotografisch oder videografisch festgehalten haben. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090.

