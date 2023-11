Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Hardissen. Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannter nach Taschendiebstahl/Computerbetrug gesucht.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet um die Unterstützung der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Taschendiebstahls. Am 10.12.2022 entwendete unbekannte Täter einer 68-jähriger die Geldbörse samt Bezahlkarten. Die Bezahlkarten nutzten sie in der Folge für mehrere unberechtigte Bargeldabhebungen. Die Polizei Lippe veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen aufgrund eines richterlichen Beschlusses und bittet um Hinweise zur Identität der Person. Die Fotos und eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW (https://polizei.nrw/fahndung/118978) zu finden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell