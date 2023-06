Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger erfolgreich abgeschlossen

Marienheide (ots)

Am Freitagabend konnten insgesamt 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Löschzug Marienheide und der Löschgruppe Kalsbach den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger erfolgreich abschließen.

In den letzten drei Wochen absolvierten die Lehrgangsteilnehmer in 35 Stunden eine theoretische sowie praktische Ausbildung mit verschiedenen Inhalten wie beispielsweise den technischen und gesundheitlichen Grundlagen, dem richtigen Umgang in Notfallsituationen bei einem Atemschutzeinsatz oder auch praktische Übungen unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Der Lehrgang endete am Freitagabend mit der praktischen Prüfung auf der Atemschutzübungsstrecke im Notfallzentrum des Oberbergischen Kreises in Marienheide-Kotthausen. Hier mussten die Teilnehmer, nachdem sie bereits in der Vorwoche eine schriftliche Prüfung abgelegt hatten nun auch ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, was ausnahmslos allen mit Erfolg gelang.

Leiter der Feuerwehr Frank Hartkopf und sein Stellvertreter Carsten Fuhr überreichten den sichtlich erleichterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss ihre Urkunden und dankten für den nicht selbstverständlichen Einsatz der Kameradinnen und Kameraden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Marienheide, übermittelt durch news aktuell