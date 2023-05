Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Rauchentwicklung aus Kreditinstitut entpuppt sich als technischer Defekt

Marienheide (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4:47 Uhr wurde der Löschzug Marienheide gemeinsam mit der Polizei zu einer Bankfiliale in der Leppestraße alarmiert. In den Räumlichkeiten der Bank war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, welche sich nach näheren Erkundungsmaßnahmen der Feuerwehr als Fehlauslösung der Nebelmaschine einer Einbruchmeldeanlage herausstellte. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude zur Sicherheit mit einem Gasmessgerät und lüftete den betroffenen Bereich.

Der Einsatz konnte für die 24 Einsatzkräfte des Löschzug Marienheide nach etwa 45 Minuten wieder beendet werden.

