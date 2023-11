Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe nach Rucksackdiebstahl konfrontiert.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag (06.11.2023) gegen 14:30 Uhr den Ruck-sack eines 15-jährigen Detmolders gestohlen. Der Jugendliche hatte seinen Rucksack unbeaufsichtigt auf einer Bank in der Straße Zum Lustgarten abgelegt, um am Bach zu spielen. Der Rucksack enthielt seine Schulsachen, ein Apple iPad und einen Apple Pencil. Etwa zwei Stunden später traf der Junge im Durchgang Schloßgarten / Marktplatz auf zwei Männer, die seinen Rucksack bei sich führten. Als der Jugendliche die Täter darauf an-sprach, bedrohte einer der Männer ihn mit einem Messer, woraufhin er die Flucht ergriff. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20-25 Jahre alt, 1,90 - 2 m groß, blond/brauner Ziegenbart, schwarze Crocs, schwarze kurze Hose und ein schwarzer Hoodie mit weißem Aufdruck. Der zweite Täter wird als männlich, ebenfalls circa 20-25 Jahre alt, blond/brauner Bart, circa 1,85 m groß, mit auffälligen Ticks (Zucken), graue Strickjacke und blaue Jeans beschrieben. Falls Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder Zeuge der Tat waren, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090.

