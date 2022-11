Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbrecher entwendeten Parfum und Bargeld

Goch-Hassum (ots)

Zu einem Einbruch kam es am Freitag (18. November 2022) zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr in Hassum an der Straße Seldersland. Unbekannte Täter drangen vermutlich durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Hier entwendeten sie neben Bargeld auch ein Parfum der Bewohner, die zur Tatzeit nicht zuhause waren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Die Polizei rät:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnungrch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik.

- Verschließen Sie immer Ihre Haus- oder Wohnungstür, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

- Verschließen Sie ebenso Fenster, Balkon und Terrassentüren, denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen.

- Sollten Sie Ihren Schlüssel zusammen mit Hinweisen auf ihren Wohnort verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Lassen Sie nur nachts Rollläden herunter, da sonst tagsüber ein unbewohnter Eindruck entsteht.

- Unterstützen Sie sich gegenseitig in der Nachbarschaft!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell