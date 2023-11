Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diestelbruch. Zeugenaufruf nach Beschädigung mehrerer Pkw.

In der Hamburger Straße wurden am 01.11.2023 gegen 15 Uhr mindestens fünf Pkw beschädigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden die Scheibenwischer beschädigt oder entfernt. Eine Zeugin konnte zwei Kinder beobachten, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Das erste Kind wird als männlich, 7-8 Jahre alt, 1,40 m groß, mit braunen Haaren und einem grau-grünen Parker beschrieben. Das zweite Kind ist männlich, etwa 8 Jahre alt, 1,50 m groß, mit blonden Haaren und einem grau-blauen Parker. Die beiden Jungen wurden dabei beobachtet, wie sie aus Richtung Kieler Straße kamen. Falls Sie Informationen zur Tat oder den beiden Jungen haben, bitten wir Sie, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

