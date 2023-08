Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Meiningser Weg/Senator-Schwartz-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Wickeder befuhr mit seinem Peugeot den Meiningser Weg stadteinwärts. An der Kreuzung Senator-Schwartz-Ring beabsichtigte er nach links in Fahrtrichtung Boleweg einzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 25-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war der Bereich der Unfallstelle zeitweise gesperrt. (ja)

