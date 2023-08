Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen nach Einbruch gesucht

Werlte (ots)

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr bis Montag, 7.40 Uhr kam es in einer Lagerhalle in der Straße Steinfehn zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Fahrräder im Wert von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Werlte unter der Telefonnummer 05951/995300 in Verbindung zu setzen.

