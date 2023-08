Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr bis Montag, 8.45 Uhr kam es in einem Gebäude in der Straße Am Darmer Bahndamm zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und entwendeten unter anderem Solar-Module. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell