Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Einsatz auf der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es zu einem Einsatz auf der Ruhr. Gegen 19:14 Uhr wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim durch aufmerksame Mitarbeiter des Wasserkraftwerk Raffelberg und der Weissen Flotte auf einen Ölfilm auf der Ruhr aufmerksam gemacht. Umgehend alarmierte die Leitstelle unter dem Stichwort "TH 3 ABC Gewässer" die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim und der DLRG zur Einsatzstelle am Wasserkraftwerk. Nach der Erkundung vor Ort konnte ein Kraftstofffilm auf der Ruhr festgestellt werden. Daher wurde die Wasserschutzpolizei, das Umweltamt und die Betriebe der Stadt über den Einsatz in Kenntnis gesetzt. Zwei Boote der DLRG und ein Boot der Feuerwehr wurden zu Wasser gelassen um den Ursprungsort der Verunreinigung ausfindig zu machen. Außerdem wurde die SEG Drohne der Berufsfeuerwehr Mülheim alarmiert, um sich einen genauen Überblick über das Schadensausmaß machen zu können. Insgesamt erstreckte sich die Einsatzstelle über mehrere hundert Meter. Im weiteren Verlauf wurden die Bezirksregierung und die Wasserstraßen- und Schiffsfahrtverwaltung des Bundes über den Einsatz informiert und zur Einsatzstelle bestellt. Durch die Einsatzkräfte wurden Ölschlängel oberhalb der Schleuse Raffelberg zu Wasser gelassen und mittels Rettungsboote flussaufwärts gezogen um eine Ausbreitung des Schadstoffes zu verhindern. Durch die Maßnahme konnte ein Großteil der Verunreinigung aufgefangen werden. Die Ursache konnte allerdings bisher nicht festgestellt werden. Mit Einbruch der Dunkelheit konnte der Einsatz seitens der Feuerwehr und der DLRG beendet und die Einsatzstelle an das Umweltamt und die Bezirksregierung übergeben werden. In dem über 3,5 Stunden dauernden Einsatz waren über 35 Kräfte der DLRG, der Wasserschutzpolizei, des Umweltamtes, der Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung, der Johanniter, der Bezirksregierung und der Feuerwehr vor Ort tätig. (ME)

