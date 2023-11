POL-LIP: Detmold. Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit gestohlenem Roller.

Lippe (ots) - Zwischen 2 Uhr morgens und 12 Uhr mittags brachen am Montag (06.11.2023) unbekannte Täter gewaltsam in eine Shisha-Bar in der Breiten Straße ein. In der Bar wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges ...

