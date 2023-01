Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall-Flucht unter Alkohol-/Drogeneinflusseinfluss

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 21.01.2023, meldete ein Zeuge, dass er um 21:47 Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wörthstraße/Am Waldschlößchen in Fulda beobachtet habe. Ein Pkw VW habe die Straße Am Waldschlößchen bergab befahren und sei auf der winterglatten Fahrbahn gegen ein Verkehrsschild gerutscht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern habe der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt.

Die verständigte Streife der Polizeistation Fulda ermittelte anschließend den verantwortlichen Fahrzeugführer. Dabei handelte es sich um einen 23-jährigen Mann aus Künzell. Bei der Inaugenscheinnahme seines VW, der von der Kollision an der Stoßstange vorne links beschädigt war, wurde festgestellt, dass der Pkw mit Sommerbereifung unterwegs war.

Dabei fiel den Beamten auf, dass Fzg.-Führer unter Alkoholeinfluss und möglich auch unter Drogeneinfluss stand. Daher wurde bei ihm in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Gesamtschaden von 750,-EUR.

Müller, A., PHK PSt Fulda

