POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zigarettenautomat gesprengt Bad Hersfeld. Einen Zigarettenautomaten in der Eichhofstraße sprengten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (20.01.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Es entstand zudem Sachschaden von rund 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

