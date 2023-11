POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbruch in Garagen - Fahrräder gestohlen.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (07.11.2023) beging ein unbekannter Täter gegen 21:40 Uhr Tankbetrug an einer Tankstelle in der Hornschen Straße. Der Täter fuhr einen roten Peugeot 307 Kombi und tankte sein Fahrzeug. Um 21:43 Uhr verließ er die Tankstelle in Richtung Detmold, ohne zu bezahlen. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war mit falschen Buchstaben/Zahlen überklebt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ...

