POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. 12- und 15-Jährige vermisst: Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (07.11.2023) gegen 04:30 Uhr drang ein unbekannter Täter unberechtigt in ein Haus in der Pestalozzistraße ein und durchsuchte die Kellerräume. Dabei entwendete er ein weißes Mountainbike der Marke Stevens. Als der Hausbewohner den Einbrecher überraschte, flüchtete dieser mit dem gestohlenen Fahrrad. Zusätzlich versuchte der Täter einen Schuhkarton mit ...

