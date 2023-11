Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Lieferfahrer Opfer eines Diebstahls - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (06.11.2023) wurde einem Lieferdienstfahrer die Geldtasche mit den Einnahmen aus seinem Lieferwagen, einem Iveco Kühlfahrzeug, entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Hauptstraße, Adolf-Sültemeier-Straße oder Robert-Koch-Straße, während der Fahrer Imbisse belieferte. Gegen 16 Uhr bemerkte der Fahrer das Fehlen des Geldes, welcher einen vierstelligen Eurobetrag enthielt. Sollten Zeugen den Diebstahl an einem dieser Orte beobachtet haben, werden sie gebeten, sich nachträglich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

