POL-LG: ++ Einbruch in Pfarramt - weißer VW-Bus gestohlen ++ geradeaus durch den Kreisverkehr - mit Baum kollidiert ++ Schulkind von Pkw erfasst ++ betrunken unterwegs - 2,5 Promille ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.10.2023 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Einbruch in Pfarramt - weißer VW-Bus gestohlen

In das Pfarramt der Kirchengemeinde in der Johannisstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 05.10.23 ein. Dabei wurde u.a. eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten ins Gebäude. Die Täter erlangten einen Fahrzeugschlüssel und fuhr mit dem draußen abgestellten weißen VW-Bus mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-KG 381 davon. Es entstand ein Schaden von gut 15.000 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt

In eine Werkstatt in der August-Wellenkamp-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.10.23 ein. Die Täter schlugen die Scheibe zu einem Hallentor ein, gelangten ins Gebäude und konnten Bargeld erbeuten. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - geradeaus durch den Kreisverkehr - mit Baum kollidiert

Geradeaus durch den Kreisverkehr der Kreisstraße 31 - Hinter der Worth - ging es für eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi A1 in den Mittagsstunden des 05.10.23. Die Frau aus der Region war gegen 11:20 Uhr aus ungeklärter Ursache über den Kreisverkehr gefahren und kollidiert auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro.

Lüneburg - Parfüm-Dieb gestellt

Parfüm im Wert von mehr als 70 Euro stahl ein 23-Jähriger in den Vormittagsstunden des 05.10.23 in einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Mitarbeiter nahmen den Diebstahl gegen 11:45 Uhr noch wahr, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Mann das Geschäft verließ. Der 23-Jährigen konnte im Rahmen der Fahndung durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Das Parfüm wurde sichergestellt.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - (k-) Einbruch in Gaststätte

In ein Hotel-/Gaststättengebäude in der Parkstraße versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.10.23 einzubrechen. Dabei wurde die Scheibe einer Nebeneingangstür eingeschlagen und versucht durch das Loch eine Tür zu entriegeln. Dieses scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von gut 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Rullstorf - ausgewichen und verunfallt - drei Verletzte - Verursacher fährt weiter

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer in den Abendstunden des 05.10.23 Am Kronsberg zu weit links fuhr, wich ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Der 19-Jährige sowie zwei 17 und 19 Jahre alte Mitfahrer*innen erlitten schwere Verletzungen. Der Verursacher, vermutlich ein Transporter, fuhr weiter, so dass die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Quickborn - in Wohnhaus eingeschlichen - mit EC-Karte Bargeld abgehoben

Unbemerkt gelangten Einschleichdiebe im Verlauf des 04.10.23 in ein Wohnhaus in der Hauptstraße. Dabei gelangten die Täter an zwei Geldbörsen sowie eine EC-Karte. Mit dieser wurde in der Folge in Dannenberg Bargeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro abgehoben. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lübbow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 05.10.23 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle der Renault-Fahrerin aus der Region stellten die Beamten bei dieser gegen 10:20 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Clenze - nach gesundheitlichen Problemen von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen verunfallte eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Elektromobils mit Versicherungskennzeichen in den Nachmittagsstunden des 05.10.23 auf der Landesstraße 261. Die Seniorin war in einer Rechtskurve in der Lange Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Gehweg sowie eine Hecke und kollidierte dann mit einem aus einer Hofeinfahrt kommenden Pkw Ford Transit eines 40-Jährigen. Die 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Uelzen

Emmendorf - Schulkind von Pkw erfasst

Zur Beobachtung ins Klinikum nach Uelzen wurde ein 7 Jahre alter Junge in den Morgenstunden des 04.10.23 nach einem Verkehrsunfall in der Alte Salzstraße gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der Junge gegen 08:00 Uhr von einem Pkw Skoda eines 47-Jährigen erfasst, als der 7-Jährige zwischenmehreren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen plötzlich auf die Fahrbahn lief. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.

Uelzen - "aufgefahren" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat in den Morgenstunden des 06.10.23 bei einem Auffahrunfall in der Groß Liederner Straße. Die Frau hatte gegen 07:50 Uhr aufgrund kreuzendem Verkehr abbremsen müssen. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Uelzen - nach Streitgespräch auf die Brust geschlagen

Zu einem Streitgespräch zwischen zwei Anwohnern kam es in den Abendstunden des 05.10.23 in der Stiftstraße. Ein 34-Jährigen schlug dabei gegen 19:10 Uhr einem 60-Jährigen mit der Faust gegen die Brust und drohte dann mit einer Bierflasche als Schlagwerkzeuge in der Hand. Die Flasche warf der 34-Jährige dann weg. Der 60-Jährige erlitt Schmerzen. Die Polizei ermittelt.

Jelmstorf, OT. Bruchtorf - Fahrradfahrer fast vom Pkw erfasst - Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - Pkw-Fahrer als Zeugen gesucht

Nach einem Überholmanöver eines dunklen Pkw vermutlich Audi A5 in den Nachmittagsstunden des 04.10.23 auf der Kreisstraße 56 zwischen Höhnkenmühle und Bruchtorf sucht die Polizei zwei Pkw-Fahrer als Zeugen. Der Fahrer eines Pkw vermutlich dunkler Pkw Audi A5 hatte gegen 17:30 Uhr zwei Pkw überholt und wäre fast mit einem entgegenkommenden 54 Jahre alten Radfahrer kollidiert. Dieser konnte nur durch einen Zufall einen Zusammenstoß mit dunklen Pkw Audi verhindern. Die beiden Fahrer der überholten Fahrzeuge sucht die Polizei nun als mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Suderburg - betrunken unterwegs - 2,5 Promille

Einen 55 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.10.23 im Dreilinger Weg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,56 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

