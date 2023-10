Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Radfahrer verstirbt nach Kollision mit Transporter im Klinikum - Verkehrsunfall vom 14.09.23 ++ Brand in Motorraum - Feuerwehr löscht Pkw ++ "Kaufinteressent" haut mit Enduro bei Probefahrt ab

Lüneburg (ots)

Presse - 04.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrer verstirbt nach Kollision mit Transporter im Klinikum - Verkehrsunfall vom 14.09.23

Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb ein 88 Jahre alter Radfahrer nach mehr als zwei Wochen Behandlung im Lüneburger Klinikum am 02.10.23. Bereits am 14.09.23 gegen kurz vor 10:00 Uhr war es im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen (siehe auch die Pressemitteilung v. 14.09.23). Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw VW Crafter befuhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Bülows Kamp und beabsichtigte an der Kreuzung Deutsch-Evern-Weg nach rechts abzubiegen. Hierbei missachtete er den auf dem Radweg befindlichen 88-Jährigen mit seinem Fahrrad. Es kam zur Kollision, wobei der Senior schwer am Kopf verletzt wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 88-Jährige jetzt im Klinikum.

Bleckede - mit Baum kollidiert - leicht verletzt - Alkohol und Drogen im Spiel

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in den frühen Morgenstunden des 03.10.23 in der Dahlenburger Straße vermutlich vorsätzlichen gegen einen Baum. Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen stand jedoch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Bardowick - Brand in Motorraum - Feuerwehr löscht Pkw auf Hamburger Landstraße

Zu einem Motorbrand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in den Morgenstunden des 04.10.23 in der Hamburger Landstraße. Gegen 10:00 Uhr war der Pkw Mercedes E-Klasse eines 51-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg in Brand geraten. Der Motorraum stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Hamburger Landstraße teilweise voll gesperrt werden.

Lüneburg - Einbrüche in Baucontainer

In insgesamt vier Baucontainer brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.09. und 02.10.23 Am Wienebütteler Weg ein. Dabei wurden Werkzeuge sowie weiteres Inventar wie Alkohol oder Mobiltelefon mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - in Gaststätte eingedrungen - Jägermeister mitgenommen

In eine Gaststätte Auf der Altstadt drangen Unbekannte in der Nacht zum 04.10.23 ein. Die Täter schauten sich um und nahmen vermutlich lediglich eine Flasche "Jägermeister" mit. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Einbruch in Schulgebäude

In das Schulgebäude der Grundschule in der Neue Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.10.23 ein. Die Täter hatten gegen 02:00 Uhr mehrere Türen sowie eine Zwischenwand zu einem Baustellenbereich gewaltsam geöffnet und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht bis dato nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Langendorf - Grüngut brennt in der Feldmark

Zu einem Brand von gemähten Grüngut auf einer Fläche von gut 75 Quadratmetern kam es in den Nachmittagsstunden des 03.10.23 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Feldmark in Cacherien. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei konnte im Nahbereich zwei Jugendlich mit Motorrollern antreffen und ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Müllcontainer brennen

Drei separat voneinander getrennt stehende Müllcontainer setzten Unbekannte in den Abendstunden des 03.10.23 in der Albrecht-Thaer-Straße in Brand. Die Feuerwehr Uelzen war gegen 21:15 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt - "Kaufinteressent" haut mit Enduro bei Probefahrt ab

Ein Motorrad Enduro der Marke Gasgas stahl bzw. unterschlug ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 03.10.23 in Wrestedt. Der 24 Jahre alte Besitzer hatte das nicht zugelassene Motorrad über ebay-Kleinanzeigen inseriert, so dass der Kaufinteressierte am 03.10. zu einer Probefahrt auf dem Privatgrundstück erschien. Bei der Probefahrt verließ der Unbekannte das Grundstück und fuhr mit der Enduro davon. Personalien sowie Kontaktdaten des Mannes sind aktuell nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell