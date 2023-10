Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ erneut beim "Fahrradklau" erwischt - 23-Jähriger im Visier der Polizei ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ "Vandalismus" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.10.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - erneut beim "Fahrradklau" erwischt - 23-Jähriger im Visier der Polizei

Eine bereits wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getretenen 23-Jährige ertappten Zeugen in den frühen Morgenstunden des 01.10.23 gegen 07:30 Uhr beim Aufbruch eines Fahrrads in der Apothekenstraße. Parallel eintreffende Polizeibeamte können den 23-Jährigen vorläufig festnehmen und ihn mit zur abschließenden Personalienfeststellung zur Wache mitnehmen. Parallel wurde in den Morgenstunden des 01.10.23 Vor dem Neuen Tore auch ein Fahrrad Focus aufgebrochen. Die Täter flüchteten zu Fuß ohne das Fahrrad.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäudekomplex scheitert

In einen Bürogebäude-Komplex in der Wulf-Werum-Straße versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.09. und 01.10.23 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter an einer Zugangstür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gaststättengebäude scheitert

In eine Gaststätte in der Schröderstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 01.10.23 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter an einer Nebeneingangstür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäudekomplex scheitert

In einen Bürogebäude-Komplex in der Wulf-Werum-Straße versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.09. und 01.10.23 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter an einer Zugangstür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen - nicht gestohlen

Die Seitenscheibe eines in der Tiefgarage des Salüs in der Uelzener Straße abgestellten Pkw VW Passat schlugen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 01.10.23 zwischen 16:30 und 19:30 Uhr ein. Gestohlen wurde nichts; es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme), OT. Spithal / Schega - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf aus der Region stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 01.10.23. Bei der Kontrolle des Mannes in Spithal stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens angeordnet.

In den Morgenstunden des 02.10.23 stoppten die Beamten auch in der Lange Straße in Schnega einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat. Bei diesem stellten die Beamten gegen 08:00 Uhr ebenfalls den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Marihuana am Vortrag wurde eingeräumt.

Dannenberg - Glasscheibe an Schulgebäude durch Steinwürfe beschädigt

Einen Sachschaden von gut 500 Euro verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes im Zeitraum vom 29.09. bis 02.10.23 an der Eingangstür der Oberschule im Lindenweg. Dabei wurden durch Steinwürfe die Glasscheibe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - "Vandalismus"

Eine Sitzbank in der Neustädter Straße, einen Bauzaun einer Baustelle in der Burgstraße sowie eine Laterne bzw. Mauer an der Seepromenade beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 30.09. auf den 01.10.23. Die Vandalen verursachten einen Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell