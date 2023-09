Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - vorläufig festgenommen ++ Fahrrad entwendet - mit GPS-Sender aufgefunden ++ Besitzer von Taschenuhr, Armbanduhren und Manschettenknöpfen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.09.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Wurf mit Steinplatte - Zeugen gesucht

Am 27.09. gegen kurz vor 16:00 Uhr kam es im Pieperweg zunächst zu einer Beleidigung. Eine bisher unbekannte männliche Person beleidigte einen 54-Jährigen und schmiss im weiteren Verlauf mit einer Waschbetonplatte in dessen Richtung. Die Platte verfehlte den Mann, sodass dieser nicht verletzt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verursacher verlief negativ. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche von Unbekannten jungen Menschen attackiert

Vermutlich aufgrund vergangener Streitigkeiten kam es am 27.09. gegen 20:00 Uhr zu einer Körperverletzung in der Heinrich-Böll-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen lauerten mehrere Jugendliche/Kinder zwei 14 und 15 Jahre alten Jungen auf, schlugen und traten diese. Passanten wurden in der Folge darauf aufmerksam und eilten hinzu. Daraufhin flüchteten die Verursacher. Die beiden 14- und 15-Jährigen wurden leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - vorläufig festgenommen

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 27.09. gegen 16:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich ein 24 Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau innerhalb des Geschäftes mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind. Diese entwendeten in der Folge mehrere Gegenstände, entfernten die Warensicherung und packten diese in ihre mitgebrachten Taschen. Dies wurde beobachtet, sodass die beiden noch im Laden gestellt werden konnten. Nach derzeitigen Ermittlungen waren die beiden Ladendiebe schon am Vortag in gleicher Form in dem Geschäft auffällig geworden. Durch Polizeibeamte wurden die beiden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden durch das Amtsgericht Lüneburg Durchsuchungsbeschlüsse für das Auto und die Wohnung im Landkreis Stade der beiden 24-Jährigen erlassen. Die Durchsuchung führte zum weiteren Auffinden diversen Diebesgutes aus vermutlich vergangenen Diebstahlstaten im Wert von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Bardowick - Fahrrad entwendet - mit GPS-Sender aufgefunden

Zu einem Diebstahl eines Fahrrades kam es in den Abendstunden des 27.09. am Bahnhof im Vögelser Weg. Unbekannte entwendeten ein angeschlossenes Fahrrad auf bislang unbekannte Weise. Dank eines am Fahrrad angebrachten GPS-Senders konnte das Rad in Lüneburg in der Straße Vor dem Neuen Tore geortet werden. Vor Eintreffen der Polizeibeamten verließen zwei unbekannte männliche Personen die Örtlichkeit. Das Fahrrad konnte wieder in den Besitz seines Eigentümers übergehen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Mehrere E-Scooter Diebstähle - Zeugen gesucht

Im Verlauf des 27.09. entwendeten Unbekannte mindestens drei E-Scooter im Stadtgebiet Lüneburg. Unter anderem befand sich einer der E-Scooter im Bereich der Neuhauser Straße. Dieser war zwischen 08:00 und 13:00 Uhr angeschlossen an einem Fahrradständer. Ein weiterer E-Scooter wurde gegen 21:30 Uhr aus der Bahnhofstraße entwendet. Zeugen beobachteten den Diebstahl und meldeten sich bei der Polizei. Der unbekannte Dieb flüchtete mit dem E-Scooter in Richtung Dahlenburger Landstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Brand im Einfamilienhaus - keine Verletzten

Am 27.09. kam es gegen kurz vor 11:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus Im Meuerfeld. Die nicht vor Ort befindlichen Eigentümer erhielten einen Alarm auf ihrem Mobiltelefon, da ein Rauchmelder Alarm schlug. In der Folge schaute ein Bekannter nach dem Haus und stellte einen Brand im Wohnzimmer fest. Durch die Feuerwehr wurde dieser gelöscht. Verletzt wurde niemand. Am Haus entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Lüneburg - Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am 27.09. gegen kurz nach 17:00 Uhr in der Bockelmannstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw BMW Mini missachtete einen vor ihr bremsenden Pkw VW Passat, sodass sie auf diesen auffuhr. In der Folge wurden die Pkw auf weitere davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben, sodass insgesamt vier Autos beschädigt wurden. Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüneburg - Besitzer von Taschenuhr, Armbanduhren und Manschettenknöpfen gesucht - Gegenstände nach mutmaßlichem Diebstahl in zwei Schließfächern gefunden - Lichtbilder vorhanden

Aktuell sucht die Polizei, vermutlich nach einem Diebstahl, die Besitzer mehrerer aufgefundener Gegenstände. Dabei handelt es sich unter anderem um Taschenuhren, Armbanduhren und Manschettenknöpfe. Die Gegenstände wurden bereits im Mai 2023 durch Polizeibeamte in zwei Schließfächern am Bahnhof in Lüneburg aufgefunden. Nach derzeitigen Ermittlungen besteht der Verdacht eines Diebstahls, sodass die Polizei aktuell die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände sucht. Meldung bitte bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kind nach Kollision leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 27.09.23 auf der Bundesstraße 191 - Lüchower Straße. Ein 72 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Tiguan wollte gegen 08:30 Uhr von der bundesstraße 191 nach links auf die Bundesstraße 248 abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw VW Passat einer 39-Jährigen. Durch die Kollision wurde ein 4 Jahre altes Mädchen im Passat leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Heckscheibe von Pkw demoliert

Vermutlich mit einer Flasche warfen Unbekannte in der Nacht zum 28.09.23 gegen 00:10 Uhr die Heckscheibe eines in einer Einfahrt in der Lindenstraße abgestellten Pkw BMW ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs - 1,8 Promille

Einen betrunkenen 39-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 27.09.23 in der Hauenriede. Bei der Kontrolle des Uelzeners stellten die Beamten bei diesem gegen 19:15 Uhr einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten vor Ort im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sicher.

Himbergen - Radfahrerin nach Kollision leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 27.09.23 auf der Kreisstraße 4 - Bahnhofstraße. Ein 73 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz war gegen 11:30 Uhr in Richtung Weste unterwegs und hatte beim Abbiegen nach links in die Stoetzer Straße die von der Stoetzer Straße nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegende Radfahrerin übersehen. Es kam zur Kollision. Die Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

