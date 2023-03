POL-WES: Voerde - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hamminkeln (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 18.50 Uhr ein Wohnwagen an der Alte Poststraße in Brand. Der Wohnwagen steht in einer Parzelle eines Campingplatzes im Ortsteil Mehrhoog und ist so umgebaut, dass er als permanente Wohnung genutzt werden kann. Ein Zeuge sah eine Rauchsäule und rief daraufhin die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen, konnte jedoch das völlige Ausbrennen nicht ...

