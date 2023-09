Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Lüneburg - Unbekannte Person raubt Fanschal - Zeugen gesucht ++ Uelzen - junge Radfahrerin mit Pfefferspray besprüht ++ Lüder - von tiefstehender Sonne geblendet - frontal gegen Baum gefahren ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchte räuberische Erpressung zum Nachteil zweier Kinder - Zeugen gesucht

Am 26.09. gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich der Straße Am Grasweg (zwischen einem Supermarkt und den Sülzwiesen) zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei 11 und 12 Jahre alte Jungen mit ihren Fahrrädern unterwegs und wurden durch eine Gruppe von vier jungen Männern (ggf. Jugendliche) angesprochen. Diese forderten die beiden Jungen auf, dass diese ihre Ausweise vorzeigen und ihre Fahrräder aushändigen sollen, da sie von der Polizei seien. In der Folge wurde den beiden Jungen körperliche Gewalt angedroht. Die beiden 11 und 12 Jahre alten Kindern flüchteten aus der Situation. Die vier Verursacher entfernten sich in Richtung Mittelfeld.

Personenbeschreibung

- Vier männliche Personen - circa 18-20 Jahre alt - wirkten alkoholisiert

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannte Person raubt Fanschal - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht zum 24.09. kam es gegen kurz nach 00:30 Uhr zu einem versuchten Raub in der Dammstraße. Eine bisher unbekannte männliche Person folgte einem 49-Jährigen und dessen 15-jährigen Sohn. Der Unbekannte entriss dem Jugendlichen seinen getragenen Fanschal und in der Folge auch dessen Bauchtasche. Die beiden Gegenstände fielen zu Boden. Der Unbekannte wurde in der Folge erheblich aggressiv, sodass der 49-Jährige diesem den Schal gab, damit er die Örtlichkeit verlässt. Daraufhin flüchtete der Verursacher mit dem Schal in unbekannte Richtung. Der Mann und sein Sohn wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm groß - Schnauzbart - dunkle Kleidung/schwarze Basecap

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Rücksicht im Blick"

Am 26.09. wurden im Rahmen der Länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" in den Morgenstunden des 26.09. unter anderem Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Im Dorf durchgeführt. Insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße konnten innerhalb einer Stunde geahndet werden. Zudem wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus wurden neun Handyverstöße im Verlaufe des Vormittages im Stadtgebiet Lüneburg geahndet. Zudem je zwei Mal die Verursachung unnötigen Lärms und der Verdacht des Erlöschens einer Betriebserlaubnis.

Lüneburg - Motorrad entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 26.09. auf den 27.09. entwendeten Unbekannte ein Motorrad der Marke Suzuki (Modell: GSX-R1000). Das Motorrad befand sich geparkt am Straßenrand im Hans-Steffens-Weg und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Spiegelklatscher" - wegfahren - Polizei sucht Verursacher

Nach einem sog. "Spiegelklatscher" auf einem Parkstreifen in der Lange Straße in den Abendstunden des 24.09.23 sucht die Polizei den Verursacher und ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeug-Führer war zwischen 18:00 und 20:00 Uhr beim Vorbeifahren mit einem geparkten Pkw VW Touran kollidiert und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Im Anschluss fuhr der Verursacher weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -355, entgegen.

Uelzen

Uelzen - junge Radfahrerin mit Pfefferspray besprüht - Autofahrer "rastet" aus - Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugin

Wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 26.09.23 in der Birkenallee. Eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin hatte gegen 07:30 Uhr einen Fahrer eines schwarzen Pkw Renault auf ein Fehlverhalten (Halten im Fahrbahnbereich) hingewiesen. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung; als der Fahrer plötzlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht sprayte und dann davonfuhr. Eine blonde Frau mit Fahrradhelm kümmerte sich in der Folge im die 24-Jährige und spülte die Augen mit Wasser aus. Bei dem betreffenden Pkw handelte es sich um einen schwarzen Pkw Renault mit einem Uelzener Kennzeichen. Der Fahrer/Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, kariertes Hemd, Haarfarbe: braun/grau und gräulicher Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen. Parallel bittet die Polizei die blonde Frau mit Fahrradhelm als Zeugin sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Uelzen - Zaun durchschnitten - auf Fabrikgelände eingedrungen

Auf ein Fabrikgelände in der Hamburger Straße drangen Unbekannte im Zeitraum vom 20. bis 26.09.23 ein. Die Täter durchtrennten einen Zaun und öffneten gewaltsam auch das Wellblech einer Lagerhalle. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - beim Ausparken geparkten Pkw touchiert - 2.000 Euro Schaden - wegfahren, jedoch nach Hinweisen ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 82 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf. Der Senior hatte in den Morgenstunden des 26.09.23 gegen 10:30 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Klinik in der Dahlenburger Straße einen anderen Pkw VW touchiert, so dass ein Sachschaden von gut 2.000 Euro entstand. Der Mann hatte sich mit seinem Fahrzeug entfernt, konnte jedoch nach dem Hinweis eines Unfallzeugen ermittelt werden. Er räumte den Unfall ein.

Uelzen - E-Scooter-Fahrer im Kreisverkehr übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer in den Morgenstunden des 27.09.23 im Kreisverkehr der Greyerstraße. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia hatte gegen 07:30 Uhr beim Einfahren aus einer Einmündung in den Kreisverkehr den Jugendlichen mit seinem Scooter, der auf dem Radweg kreuzte, übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüder - von tiefstehender Sonne geblendet - frontal gegen Baum gefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat sowie ihre 23 Jahre alte Beifahrerin in den Morgenstunden des 27.09.23 in auf der Landesstraße 270. Die junge Frau war gegen 09:00 Uhr aufgrund der tiefstehenden Sonne zwischen Bodenteich und Langenbrügge nach links von der Fahrbahn abgekommen, lenkte gegen und kam ins Schleudern. Der Pkw stieß in der Folge frontal gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

