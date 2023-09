Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen vom 23./24.09.2023

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mehrere Kfz-Kennzeichen entwendet Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag bei mehreren Kraftfahrzeugen im Stadtbereich Lüneburg die Kennzeichen entwendet. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt endet mit einem Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen kam ein mutmaßlich alkoholisierter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Zuvor war er laut Zeugenaussagen an einer roten Ampel in seinem Pkw eingeschlafen. An dem Pkw und der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

Lüneburg - Diebstahl von Werkzeugen aus Handwerkerfahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtbereich Lüneburg zu diversen Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei die hochwertigen Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Es entstand ein Schaden von über 25.000 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Vermisste Person aus Seniorenresidenz aufgefunden

Ein 93-jähriger Bewohner einer Seniorenresidenz in Lüchow wurde am späten Frei-tagnachmittag als hilflos und vermisst gemeldet. Im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, welche durch Personal des Altenheims unterstützt wur-den, konnte die Person wohlbehalten aufgefunden werden.

Lübbow - Einweisung nach Bedrohung mit einem Teppichmesser

Samstagvormittag bedrohte ein 28-Jähriger im Zuge eines augenscheinlich psychi-schen Ausnahmezustands seinen 19-jährigen Bruder verbal und mit einem Tep-pichmesser. Polizeibeamte aus Lüchow und ein unterstützender Funkstreifenwa-gen aus Sachsen-Anhalt konnten den Beschuldigten auf dem Grundstück der Wohnanschrift in Lübbow feststellen. Personen wurden nicht verletzt und der Täter wurde in die Psychiatrische Klinik Uelzen eingewiesen.

Uelzen

Samstag, 23/09/23, gegen 17:10 Uhr, Eschemannstraße in 29525 Uelzen: Durch derzeit unbekannte Personen, vermutlich Kinder, werden an mehreren Stel-len in der leerstehenden Reithalle Feuer gelegt, um u.a. eine Puppe zu verbrennen. Die kleinen Brandnester werden durch die Feuerwehr Uelzen gelöscht. Aufgrund einer schnellen Brandentdeckung ist lediglich ein geschätzter Schaden von 250 Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 0581-9300.

