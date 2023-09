Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Deutsch Evern - Sachbeschädigung auf Baustelle - Hinweise ++ Ebstorf - Glasscheibe von Eingangstür beschädigt ++ Lüneburg - Pedelecs von Fahrradträger entwendet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.09.2023

Lüneburg

Dahlenburg - Rangelei auf dem Fahrrad - zwei Leichtverletzte

Am 21.09. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Fahrradsturz mit zwei beteiligten Radfahrern. Hintergrund dieses Sturzes war ein Streit zwischen zwei 31 und 35 Jahre alten Frauen. Diese stritten sich zunächst lauthals auf dem Fahrrad und gerieten in der Folge in eine Rangelei, sodass beide mit ihren Rädern stürzten und sich leicht verletzten.

Deutsch Evern - Sachbeschädigung auf Baustelle - Hinweise

In der Nacht vom 20.09. auf den 21.09. beschädigten Unbekannte einen Bagger auf einer Baustelle in der Tiergartenstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Kabel durchtrennt sowie Schlösser mit Klebstoff verklebt, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Kontrollen in Sachen Straßenkriminalität

Im Rahmen von Kontrollen in Sachen Straßenkriminalität wurde am 21.09. gegen 16:30 Uhr ein 22-Jähriger im Bereich der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden mehrere Konsumeinheiten Betäubungsmittel, in diesem Fall weißes Pulver, bei dem 22-Jährigen sichergestellt. Da der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln im Raum stand wurde auch das Mobiltelefon des jungen Mannes sichergestellt.

Lüneburg - Kennzeichenpaar von Pkw entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 21.09. auf den 22.09. entwendeten Unbekannte beide Kennzeichen eines geparkten Pkw Opel Zafira. Dieser befand sich geparkt auf dem Parkplatz Sülzwiesen in der Straße Am Bargenturm.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelecs von Fahrradträger entwendet - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 21.09. auf den 22.09. wurden zwei Pedelecs der Marke Raymon von einem Fahrradträger eines Pkw entwendet. Dieser war geparkt auf einem Parkplatz in der Salzbrückerstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 4600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Haftbefehl erlassen - Angehörige mit Messer angegriffen und schwer verletzt - jungen Mann festgenommen

Teilweise schwerste Verletzungen erlitten zwei 36 und 60 Jahre alte Frauen in den Mittagsstunden des 21.09.23. Ein 23-Jähriger hatte im gemeinsamen Wohnhaus der Familie gegen 13:15 Uhr seine Mutter sowie Schwester mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt. Eine Postbotin konnte die Polizei alarmieren, die in der Folge den Mann überwältigen und vorläufig festnehmen konnte. Die Polizei war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.

Parallel war die Feuerwehr Neuhaus im Einsatz, da der 23-Jährige auch ein Feuer im Wohngebäude entzündet hatte. Die schwerstverletzte 36-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Lüneburg geflogen. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Boizenburg gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen eines zweifachen versuchten Tötungsdelikts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 23-Jährige, der sich ebenfalls leichte Verletzungen zugefügt hatte, heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass der Mann in die Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Ebstorf/Uelzen - Haftbefehl für 14-Jährigen erlassen - "Automatenaufbrecher"

In Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Hameln verbrachte die Polizei am gestrigen Tage den 14 Jahre alten nach versuchten "EC-Karten-Automatenaufbruch" dringend Tatverdächtigen. Aufgrund verschiedener u.a. Raubdelikte der jüngsten Vergangenheit hatten Ermittler des Uelzener Bereiches Jugendkriminalität bereits einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen erwirkt. Die Richterin am Amtsgericht Uelzen bestätigte diesen am gestrigen Tage.

Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen in Bezug auf den versuchten Automatenaufbruch sowie weiterer Taten dauern an.

Gegen den 22-Jährigen, der weiter dringend tatverdächtig für den versuchten Automatenaufbruch sowie weitere Tathandlungen ist, wurde kein Antrag auf Haftbefehl gestellt.

Ebstorf - Glasscheibe von Eingangstür beschädigt

Eine Glasscheibe einer Eingangstür der Oberschule in der Fischerhofstraße beschädigten Unbekannte im Verlauf des 21.09.23. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell