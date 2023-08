Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mit über 2 Promille im Auto unterwegs

Heidelberg (ots)

Einer aufmerksamen Streife der Bereitschaftspolizei Bruchsal, welche in Heidelberg im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft unterwegs war, fiel in der Speyerer Straße ein 65-jähriger Autofahrer auf. Dieser wurde in Höhe des Baumschulenwegs einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen konnte starker Alkoholgeruch durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2, 7 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde dem Mann dann Blut genommen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

