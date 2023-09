Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Raub im Wasserviertel - Opfer schwer verletzt ++ Bleckede, OT. Alt Garge - Vandalismus am Kindergarten ++ Ebstorf - Kollision beim Abbiegen - fünf Verletzte ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Raub im Wasserviertel - Opfer schwer verletzt - Hinweise

Am 25.09. gegen 00:30 Uhr kam es im Bereich der Straße Am Fischmarkt zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 52-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 52-Jähriger auf einer Parkbank, als eine bisher unbekannte männliche Person von hinten herantrat und von diesem Geld forderte. In der Folge schlug der Unbekannte den 52-Jährigen mehrfach, sodass dieser von der Bank gerissen wurde. Der Verursacher schlug weiter auf das am Boden liegende Opfer ein, sodass dieser schwer verletzt wurde. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Lebensmitteldiebe unterwegs - Hinweise

Am 24.09. gegen 14:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Personen Gemüse von einem Gemüsefeld in der Straße Am Kuhreiher. Nach bisherigen Erkenntnisse fuhren mindestens drei Personen mit einem Fahrzeug vor und entwendeten in der Folge Gemüse. Es entstand Sachschaden. Videoaufzeichnungen wurden gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Gegenstände aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 24.09. zwischen 13:00 und 19:00 Uhr schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Polo ein und entwendeten aus diesem neben Bargeld auch eine Spielekonsole und ein Ladegerät. Der Pkw befand sich innerhalb einer Tiefgarage in der Soltauer Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 24.09. gegen 16:00 Uhr im Bereich der Dorfstraße. Ein 41-jähriger Fahrer eines Motorrades befuhr die Dorfstraße und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieser stürzte und sich schwer verletzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Dahlem/Köstorf - Ermittlungen nach versuchten räuberischen Angriffen auf Kraftfahrer - drei Verursacher vorläufig festgenommen

In den Abendstunden des 23.09. meldeten Autofahrer der Polizei, dass mehrere Personen mit Gegenständen in den Händen im Bereich Köstorf Fahrzeugführer anhalten würden und versuchen würden gewaltsam in das Fahrzeug zu gelangen. In der Folge konnten Polizeibeamte im Rahmen der Nahbereichsfahndung gegen 21:30 Uhr einen 30-Jährigen antreffen. Durch die Polizisten selbst konnte beobachtet werden, wie der 30-Jährige am Ortsausgang Richtung Harmstorf einen Autofahrer anhielt und diesen körperlich anging. Bei Erblicken der Polizei flüchtete der Verursacher, konnte jedoch unmittelbar gestellt werden. Auch zwei weitere 24 und 29 Jahre alte Männer wurden im Nahbereich angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich weitere Geschädigte bei der Polizei, welche ähnliche Sachverhalte schilderten. In der Folge wurden die drei Männer wegen des Verdachtes mehrere versuchter räuberischer Angriffe auf Kraftfahrer vorläufig festgenommen. Alle drei Verursacher waren erheblich alkoholisiert und standen vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, sodass Blutentnahmen durchgeführt wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurden die drei Männer am Folgetag aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Erdkabel aus Baustelle entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 23.09. auf den 24.09. entwendeten Unbekannte circa 100 Meter Erdkabel aus einer Baustelle in der Straße Osterwiese. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Vandalismus am Kindergarten - Hinweise

Zwischen dem 22.09. und dem 25.09. beschädigten Unbekannte eine hölzerne Hütte auf dem Gelände eines Kindergartens in der Hauptstraße. Unter anderem zwei Fensterscheiben wurden erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf, OT. Brandleben - Wohnmobil Fiat Ducato gestohlen

Ein Wohnmobil der Marke Fiat Ducato stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.09.23 in der Deichstraße. Die Täter konnten zwischen 15:30 und 16:15 Uhr mit dem in Brandleben geparkten Mobil "Aufbau Dethleffs" mit dem Kfz-Kennzeichen UE-WM 1901 wegfahren. Mit diesem verschwanden auch zwei hochwertige E-Bikes sowie technisches Gerät. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 110.000 Euro. Die Polizei leitete überregionale Fahndungsmaßnahmen ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Prisser - alkoholisiert unterwegs - 0,6 Promille

Einen 62 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 25.09.23 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann aus Sachsen-Anhalt gegen 04:00 Uhr eine Alkoholisierung von 0,63 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen, OT. Oldenstadt - Wohnmobile auf Gelände eines Autohauses "angegangen"

Auf drei auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Zum See" ausgestellte Wohnmobile der Marken Citroen und Fiat hatten es Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 24.09.23 abgesehen. Die Täter hatten sich bei allen drei Mobilen bereits Zugang zur Kabine verschafft und dort bereits die Zündschlösser ausgebaut. Zu Komplettentwendungen kam es nicht, so dass glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro entstand. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - Kollision beim Abbiegen - fünf Verletzte - 28.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision und einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw sowie fünf Verletzten kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 24.09.23 auf der Kreisstraße 11. Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf wollte gegen 14:30 Uhr nach links in die Einmündung zum Sportplatz abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw Audi eines 26-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch der Audi auch gegen einen Pkw VW Polo einer 77-Jährigen geschleudert wurde. Eine 26 Jahre alte Mitfahrerin im Golf erlitt schwere, alle drei Fahrzeugführer*innen sowie ein weiterer 30 Jahre alter Mitfahrer im Golf wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden vorsorglich ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 28.000 Euro.

