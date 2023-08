Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vier BMW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30.08.2023) auf Donnerstag (31.08.2023) brachen Unbekannte vier Autos der Marke BMW auf und bauten jeweils die Lenkräder und zum Teil andere Einbauten aus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Die Autos waren in der Knappenwegstraße, Pinienstraße, Oskar-Vongerichten-Straße und An der Mittagsweide geparkt, als sie aufgebrochen wurden. Zwischen den Taten könnte ein Tatzusammenhang bestehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

