POL-PPRP: Fahrschüler und Fahrlehrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (30.08.2023), gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf ein stehendes Fahrschulauto auf, welches an der Bruchwiesenstraße/Auffahrt B37 angehalten hatte. Sowohl der Fahrschüler als auch der Fahrlehrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

