Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 3. Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.08.2023: https://s.rlp.de/MzNFv und vom 29.08.2023: https://s.rlp.de/iukJi

Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 28.08.2023 in Ludwigshafen wurde der 57-jährige Verstorbene heute (31.08.2023) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache Verbluten in Kombination mit Ersticken infolge von Schnitt-/Stichverletzungen.

