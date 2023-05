POL-EU: Baustellendiebstahl

Zülpich-Mülheim (ots) - Am Mittwochmorgen (10. Mai) kam es um 8.20 Uhr in Zülpich-Mülheim auf der Landstraße 162 zu einem Verkehrsunfall. Die 53-jährige Euskirchenerin geriet aus noch ungeklärter Ursache zunächst von Niederberg aus kommend in den Gegenverkehr und landete anschließend in der angrenzenden Böschung. Das Fahrzeug touchierte erst einen Kilometrierungspfosten und danach einen Baum, bis es einige Meter ...

